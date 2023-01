Motorista que matou jovem atropelado se entrega e carro é encontrado

Veículo foi encontrado durante a investigação / (Foto: Divulgação)

O motorista do Gol, de 33 anos, que atropelou e matou Luis Gustavo Biazzi Tomicha, 20, se entregou à polícia. A Polícia Civil encontrou o veículo escondido com um cobertor em uma quitinete, no bairro Santa Emília, em Campo Grande.

A equipe da 6ª Delegacia e do Departamento de Recursos e Apoio Policial apreendeu o veículo com danos na parte frontal. Após o autor ter sido identificado e qualificado, se apresentou com o advogado e confessou ter sido o condutor do veículo que atropelou e causou a morte do jovem.