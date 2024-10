Motorista que teria matado motociclista atropelado na BR-060 é preso

Caminhonete com marcas do acidente / Divulgação

A equipe da Delegacia de Paraíso das Águas e com o suporte da Delegacia de Chapadão do Sul, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira, 4, o motorista que teria causado um atropelamento que resultou em uma morte. O incidente ocorreu na noite de quinta-feira, 3, por volta das 22h, na BR-060. A vítima, José Sidnei de Lima, de 54 anos, estava parado à beira da rodovia quando foi atingido por uma caminhonete.

Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete estava em alta velocidade e não prestou socorro após o atropelamento. Uma passageira na garupa da motocicleta conseguiu escapar ao desembarcar pelo lado do acostamento.

Durante as investigações, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança, o que levou à identificação do suspeito, de 51 anos, residente em Chapadão do Sul. Ele foi preso em flagrante com a colaboração de uma equipe da delegacia local.

A caminhonete envolvida no acidente, uma DODGE RAM RWC 3500 LONGHORN 6.7D, ano 2022, na cor preta, foi localizada e apreendida. As imagens de segurança também mostraram o suspeito comprando bebidas alcoólicas pouco antes do ocorrido.

Ao ser detido, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele está agora à disposição da Justiça e responderá pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela embriaguez ao volante.