Motorista que viajava com esposa e três crianças é preso com 14 kg de cocaína na BR-262

Droga apreendida na fiscalização / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 14,5 kg de cocaína, na manhã de quinta-feira (6), em Água Clara.

Os policiais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um Fiat/Uno. Um casal viajava com duas crianças, de 8 e 7 anos, e um bebê, de 6 meses. Durante a entrevista, o motorista e sua companheira apresentaram informações diferentes sobre os motivos da viagem.

Desconfiada, a equipe realizou uma busca minuciosa e encontrou vários tabletes de cocaína dentro do painel do veículo. O condutor confessou ter recebido a droga em Campo Grande e que iria deixá-la em Três Lagoas. A passageira disse que não sabia da existência do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Água Clara.