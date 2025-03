Motorista sobrevive a grave acidente na BR-262

Reprodução / Rádio Caçula

Um motorista que conduzia um Fiat Uno sobreviveu a um grave acidente, nesta semana, na BR-262, entre os municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

O veículo saiu da pista após o condutor perder o controle, capotou várias vezes e parou às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima, que sofreu apenas escoriações no braço.

Apesar do impacto, o motorista estava consciente e foi encaminhado para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência e investigar as possíveis causas da perda de controle do veículo.