Motorista sobrevive após batida impressionante com vaca na BR-262

Caso aconteceu por volta das 04h desta segunda-feira, na região de Terenos; animal morreu no local
Vaca morreu com o impacto da batida / O Pantaneiro
Um motorista de Corumbá levou um grande susto durante uma viagem pela BR-262, na madrugada desta segunda-feira (10), depois de atingir uma vaca que estava na pista. O acidente aconteceu por volta das 04h, nas proximidades do Restaurante e Lanchonete Sem Fronteiras e da Colônia Jamic, na região de Terenos. O animal morreu no local.
Conforme apurado pela reportagem do site O Pantaneiro, havia várias vacas nas proximidades da rodovia. O condutor seguia em um carro Chevrolet/Cobalt quando se deparou com os animais.
Ao perceber a aproximação do veículo e a luz dos faróis, uma das vacas teria se assustado e recuado. O animal acabou escorregando no asfalto e abaixando o corpo no momento da passagem do carro, fazendo com que o impacto atingisse, principalmente, a parte inferior do bovino.
A dinâmica chama atenção porque, caso a vaca tivesse permanecido em pé no momento da colisão, o impacto poderia ter sido ainda mais grave, com ela atingindo uma área mais alta do veículo e oferecendo risco direto ao motorista.
O corpo do animal ficou às margens da rodovia e com uma grande quantidade de sangue espalhada no local. Não foram repassadas mais informações sobre ferimentos no condutor.
O episódio também reforça o risco provocado pela presença de animais soltos nas rodovias, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida e o tempo de reação dos motoristas pode ser menor.
Prisão em flagrante
1ª DEAM
Caso aconteceu por intermédio das equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Equipe de Capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) de Campo Grande.
PARABÉNS, AQUIDAUANA!
A solenidade de premiação está marcada para as 10h, na Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias Aldeia Limão Verde.
NOTA DE FALECIMENTO
Naizael Vinicius Pimentel Brando faleceu em sua residência, aos 37 anos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS