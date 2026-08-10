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Motorista sobrevive após batida impressionante com vaca na BR-262

Caso aconteceu por volta das 04h desta segunda-feira, na região de Terenos; animal morreu no local

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/08/2026 às 08:59

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Vaca morreu com o impacto da batida / O Pantaneiro

Um motorista de Corumbá levou um grande susto durante uma viagem pela BR-262, na madrugada desta segunda-feira (10), depois de atingir uma vaca que estava na pista. O acidente aconteceu por volta das 04h, nas proximidades do Restaurante e Lanchonete Sem Fronteiras e da Colônia Jamic, na região de Terenos. O animal morreu no local.

Conforme apurado pela reportagem do site O Pantaneiro, havia várias vacas nas proximidades da rodovia. O condutor seguia em um carro Chevrolet/Cobalt quando se deparou com os animais.

Ao perceber a aproximação do veículo e a luz dos faróis, uma das vacas teria se assustado e recuado. O animal acabou escorregando no asfalto e abaixando o corpo no momento da passagem do carro, fazendo com que o impacto atingisse, principalmente, a parte inferior do bovino.

Vaca morreu com o impacto da batida

A dinâmica chama atenção porque, caso a vaca tivesse permanecido em pé no momento da colisão, o impacto poderia ter sido ainda mais grave, com ela atingindo uma área mais alta do veículo e oferecendo risco direto ao motorista.

O corpo do animal ficou às margens da rodovia e com uma grande quantidade de sangue espalhada no local. Não foram repassadas mais informações sobre ferimentos no condutor.

O episódio também reforça o risco provocado pela presença de animais soltos nas rodovias, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida e o tempo de reação dos motoristas pode ser menor.

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