Motorista vai preso em flagrante por conduzir embriagado

A quantidade de álcool consumida pelo condutor estava acima do limite permitido / Arquivo/O Pantaneiro

Um homem foi preso em flagrante no último sábado (6 de julho de 2025) por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e posteriormente encaminhada à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um motociclista. Ao chegar ao local, a guarnição avistou uma motocicleta e o condutor. Ao se aproximarem, notaram que o motociclista apresentava visíveis sinais de alteração da capacidade psicomotora, como dificuldade de equilíbrio, fala arrastada e olhos vermelhos. Questionado, o indivíduo confirmou ter ingerido bebida alcoólica.

O condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que acusou 1,44 mg/L, valor muito acima do limite permitido pela legislação brasileira, que é de 0,00 mg/L. Diante dos fatos, o condutor foi levado à delegacia para as providências administrativas pertinentes e o veículo foi removido ao pátio do Detran.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

