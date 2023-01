Motoristas morrem carbonizados após colisão entre carretas na BR-158

Veículos pegaram fogo / Rádio Caçula

Dois homens morreram após colisão entre duas carretas na BR-158, entre Três Lagoas e Brasilândia. O acidente ocorreu na tarde de ontem (5).

Conforme informações do Campo Grande News, um dos caminhões transportava eucalipto para as fábricas de papel da região e outro era do tipo baú. Houve colisão frontal e os veículos pegaram fogo.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas os motoristas de ambos veículos morreram carbonizados.

A pista ficou interditada.