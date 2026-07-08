MS integra operação nacional contra facções com cumprimento de mandados

Policiais cumprem medidas judiciais relacionadas à atuação de organizações criminosas, ao tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro / Operação Corona/Polícia Federal/Divulgação
Mato Grosso do Sul está entre os 16 estados que participam da Operação Força Integrada III, deflagrada nesta quarta-feira (08) pelas Ficcos (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado). Em todo o país, a ofensiva prevê o cumprimento de 274 mandados judiciais, entre eles 93 de prisão e 181 de busca e apreensão, contra investigados por envolvimento com facções criminosas.
As ações têm como alvo integrantes de organizações investigadas por crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Além dos mandados, a Justiça também autorizou outras medidas cautelares durante a operação.
Em Mato Grosso do Sul, a ação recebeu o nome de Operação Mandamus. Em Campo Grande, estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva em uma investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa.
As Ficcos são forças-tarefas permanentes criadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob coordenação da PF (Polícia Federal). As equipes reúnem representantes das forças de segurança federais — como PF, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Penal Federal — e das polícias Civil e Militar dos estados.
Batizada nacionalmente de Operação Força Integrada III, a ofensiva recebeu denominações específicas em cada unidade da federação onde as medidas judiciais são cumpridas:
- Macapá-AP: Operação Zip Lock – São cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados do Amapá e do Pará, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça, em investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa.
- Rio Branco-AC: 2ª fase da Operação Ruptura – É cumprido um mandado de busca e apreensão em Rio Branco, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa e ao tráfico de drogas.
- Manaus-AM: Operação Torre 8 – São cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Manaus, em investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
- Fortaleza-CE: Operação Conexão Amazônia – São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio patrimonial, em investigação relacionada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro.
- Goiânia-GO: Operação Blend – São cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Mato Grosso e São Paulo, em investigação sobre fornecimento e distribuição de insumos químicos utilizados na adulteração de entorpecentes.
- São Luís-MA: Operação Thálassa – São cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.
- Campo Grande-MS: Operação Mandamus – São cumpridos três mandados de prisão preventiva em Campo Grande, em investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa.
- Belo Horizonte-MG: Operação Borak – São cumpridos dez mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Belo Horizonte, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas, homicídios e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Também foi determinada a retirada de câmeras de vigilância instaladas irregularmente em vias públicas.
- Uberaba-MG: Operação Conexão – São cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão nas cidades de Uberaba e Uberlândia, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas.
- Belém-PA: Operação Coalizão – COP VIII – São cumpridos 32 mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.
- João Pessoa-PB: Operação Consigliere – São cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva na Paraíba, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, em investigação sobre organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais.
- Recife-PE: Operação Non Maneat – É cumprido um mandado de busca e apreensão em Bezerros, em investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas.
- Teresina-PI: Operação Contenção – São cumpridos três mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária nos municípios de Luís Correia e Parnaíba, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídios.
- Natal-RN: Operação Matriarca – São cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em Natal, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.
- Mossoró-RN: Operação Busting – São cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Mossoró, Upanema, Areia Branca e Serra do Mel, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.
- Santos-SP: Operação Desatrela – São cumpridos sete mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão no estado de São Paulo, além de medidas de sequestro de bens e valores, em investigação sobre associação criminosa voltada ao roubo de cargas e caminhões.
- Operação Argenti Lardum – São cumpridos dez mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Paraná, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens, em investigação sobre organização criminosa relacionada a furtos, roubos e receptação de cargas.
- Operação Rebojo – São cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois de busca e apreensão e uma medida de busca e apreensão de adolescente no município de Ubaitaba (BA), em investigação relacionada à atuação de organização criminosa.