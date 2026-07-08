MS integra operação nacional contra facções com cumprimento de mandados

Policiais cumprem medidas judiciais relacionadas à atuação de organizações criminosas, ao tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro / Operação Corona/Polícia Federal/Divulgação

Mato Grosso do Sul está entre os 16 estados que participam da Operação Força Integrada III, deflagrada nesta quarta-feira (08) pelas Ficcos (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado). Em todo o país, a ofensiva prevê o cumprimento de 274 mandados judiciais, entre eles 93 de prisão e 181 de busca e apreensão, contra investigados por envolvimento com facções criminosas.

As ações têm como alvo integrantes de organizações investigadas por crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Além dos mandados, a Justiça também autorizou outras medidas cautelares durante a operação.

Em Mato Grosso do Sul, a ação recebeu o nome de Operação Mandamus. Em Campo Grande, estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva em uma investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa.

As Ficcos são forças-tarefas permanentes criadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob coordenação da PF (Polícia Federal). As equipes reúnem representantes das forças de segurança federais — como PF, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Penal Federal — e das polícias Civil e Militar dos estados.

Batizada nacionalmente de Operação Força Integrada III, a ofensiva recebeu denominações específicas em cada unidade da federação onde as medidas judiciais são cumpridas: