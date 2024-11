MS leva turismo e ativação gastronômica em mais uma edição do WTM Londres

WTM London reúne a comunidade internacional de viagens de lazer / Divulgação



Mais uma vez Mato Grosso do Sul marca forte presença no WTM Londres (World Travel Market). O evento, que acontece de 5 a 7 de novembro no Excel London, UK é considerado um dos eventos mais importantes da indústria de viagens e turismo para construir relacionamentos e fazer negócios.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul fala sobre a participação do Estado em mais uma edição do WTM Londres, uma das mais importantes e maiores feiras de turismo do mundo. “MS sempre vai muito forte, pois é um dos nossos principais mercados. Este ano novamente com ativação da cozinha show do chef Paulo Machado para reforçar o produto Rota Gastronômica Pantaneira, dessa vez com o tema Águas”, destaca.

No dia 06 de novembro, às 12h, o chef Paulo Machado fará uma degustação para divulgação da Rota no estande da Embratur, por meio de um cooking show para 200 pessoas. Serão apresentados alguns pratos típicos como: chipaguaçu, cestinha crocante de peixe, peixe a urucum, bolo Souza e drink de mate cocido afim de enriquecer a percepção do público internacional sobre a gastronomia sul-mato-grossense, bem como a percepção da gastronomia local como produto turístico.

O Chef Paulo Machado é um dos grandes nomes da gastronomia brasileira e sua cozinha tem por base os sabores da sua terra natal: Mato Grosso do Sul. Em parceria com o Sebrae MS, a FundturMS está realizando o projeto gastronômico ‘2ª Rota Gastronômica Pantaneira’ onde mostra o ambiente pantaneiro ligado ao universo das águas em cenários como restaurantes à beira-rio, barcos-hotéis, pousadas, pesqueiros e cidades que nascem às margens do Rio Paraguai, como Porto Murtinho e Corumbá.

“Teremos também um espaço juntamente com a Embratur, com atendimentos agendados e atendimento ao público, operadores de turismo, agentes de viagens e imprensa. Buscaremos novas parcerias para fortalecer ainda mais os destinos de Mato Grosso do Sul, que são muito procurados pelo público inglês, especialmente Pantanal e observação de aves e sempre conectando Bonito/Serra da Bodoquena e Campo Grande dos Ipês como uma importante rota”, finaliza Wendling.

Segundo dados da plataforma Alumia, do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, de janeiro a agosto de 2024 o Reino Unido representou 4,5% da emissão de turistas internacionais para MS. Isso representa o 7º lugar no ranking e o 4º maior emissor europeu para o Estado no período.

O WTM London

A primeira edição do WTM aconteceu no London Olympia em 1980 e reuniu cerca de 40 países, 221 expositores e 9.000 visitantes profissionais. Em 2024, 44 anos depois, o WTM London reunirá cerca de 5.000 expositores de 184 países e regiões, mais de 51.000 participantes e movimentará em média 2,8 bilhões de libras em negócios na indústria do turismo.

O WTM London reúne a comunidade internacional de viagens de lazer; fornecendo inspiração, educação e benchmarking para profissionais do turismo, ao mesmo tempo que oferece aos expositores um local para fazer negócios e mostrar seus serviços à imprensa internacional. Além disso, realiza anualmente o maior encontro de mídia global para o setor de viagens.

*com informações da Ger. de Feiras e Eventos e Fundtur-MS