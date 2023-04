Foto ilustrativa

MS registra menos furtos no primeiro trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022

Dados da Sejusp apontam que a média é de 249 furtos nos 3 primeiros meses desse ano, contra 291 casos em 2022

Segundo dados do Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional), monitorado pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e segurança Pública), o primeiro trimestre de 2023, terminou com 7.459 casos de furtos de veículos registrados em Mato Grosso do Sul.

A grande maioria aconteceu na capital Campo Grande.

Em Campo Grande, foram registrados 472 furtos, enquanto 277 aconteceram no interior. Deste total 163 aconteceram na faixa de fronteira do Estado. A média de furto foi de 249 por mês neste ano, o que segundo a Sejusp significa 14% a menos se comparado com o 2022, onde a média mensal de furtos foi de 291.



No início do mês de março, a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), prendeu 3 pessoas em flagrante e recuperou dois veículos furtados durante a Operação Metrópole, onde os alvos eram receptadores de motocicletas furtadas, roubadas ou adulteradas.



Denúncias sobre furto e roubo de veículos podem ser feitas por meio dos telefones e WhatsApp (67)99222-5381/ (67) 99219-8058, diretamente na delegacia especializada.