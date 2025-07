Mulher abandona filhos em condições insalubres em Bodoquena

As crianças foram encontradas pela Polícia Militar / Polícia Militar/Divulgação

De acordo com o Boletim de Ocorrência Policial Militar, a Guarnição da Polícia Militar (GUPM) avistou dois indivíduos em frente à casa, já conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Durante a abordagem, um dos suspeitos fugiu, enquanto um adolescente de 14 anos foi apreendido.

Ao adentrar a residência , os policiais encontraram condições insalubres: fraldas sujas espalhadas pelos cômodos, falta de alimentos adequados e as crianças se alimentando apenas de macarrão instantâneo. Além do jovem, estavam no local quatro crianças

O adolescente relatou que a mãe havia saído há dois dias para acompanhar uma das filhas ao hospital e não havia retornado. As crianças, com exceção do jovem, estavam vestindo apenas fraldas, sem roupas ou calçados.

Diante da gravidade da situação, o Conselho Tutelar foi acionado. As conselheiras encaminharam as crianças para a casa da avó materna. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena como abandono de incapaz e maus-tratos qualificados, crimes previstos no Código Penal.

