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Quase meia tonelada

Mulher acaba presa após apreensão de 486 quilos de maconha em residência

Tabletes da droga foram encontrados nos fundos do imóvel; moradora disse que não tinha conhecimento da situação

Redação O Pantaneiro

Publicado em 23/07/2026 às 17:00

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Droga foi levada para pesagem na Denar / Divulgação/Batalhão de Choque/PMMS

Uma mulher de 34 anos foi presa após a Polícia Militar localizar 486,7 quilos de maconha escondidos nos fundos de uma residência no bairro Vila Popular, em Campo Grande, nesta quarta-feira (22).

De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Choque foram até o endereço depois de receberem uma denúncia indicando que três homens haviam descarregado diversos fardos de entorpecentes no imóvel.

No local, a moradora recebeu os policiais e informou que residia na casa com o marido, que não estava presente naquele momento. Perguntada sobre a existência de drogas, ela negou ter conhecimento e autorizou a entrada da equipe para a realização de buscas.

Durante a vistoria, os militares encontraram uma balança de precisão e 453 tabletes de maconha, totalizando 486,7 quilos, escondidos na parte dos fundos da residência. Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia.

Após a localização da droga, a moradora recebeu voz de prisão. Ela foi encaminhada à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

Em depoimento preliminar, a mulher afirmou acreditar que o marido, acompanhado de outras pessoas, teria levado os tabletes para o imóvel durante a madrugada do dia anterior, mas voltou a dizer que desconhecia a presença do entorpecente. O caso segue sob investigação.

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