Mulher aciona a polícia após ser deixada em cárcere pelo marido em MS

Sidro News

Uma mulher acionou a polícia após, supostamente, ter passado noite sendo mentida em cárcere privado pelo próprio marido.

O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (24), em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Sidro News, os policiais foram a casa do casal, onde conversaram com o marido e pediram para que ele chamasse a esposa para a apuração dos fatos, momento em que ela se apresentou com o olho roxo e rosto inchado.

A mulher relatou aos policiais que, durante a madrugada, discutiu com o marido, que a agrediu com um soco no rosto, mas negou estar em cárcere.

Com a mulher com sinais de agressão, os policiais conduziram os dois para a delegacia para o registro de ocorrência e demais procedimentos legais.