Mulher aciona PM após bala perdida cair no quarto do filho em Corumbá

Mulher acionou a PM / Divulgação

Mulher que não teve a idade informada acionou a Polícia Militar, após uma bala perdida cair no quarto do filho, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O caso ocorreu na madrugada de domingo, dia 16, e o projétil caiu na cama do garoto.

Conforme o boletim de ocorrência, a família estava dormindo, quando por volta das 3h ouviram o estrondo vindo de um disparo de arma de fogo. O projétil caiu no telhado e fez um estrago.

Por sorte, ninguém ficou ferido. A mãe se levantou e viu que havia um buraco no teto. Ela encontrou o projétil de munição não identificado. Ela ainda relatou que os filhos estavam no beliche, o projétil rebateu no colchão e foi encontrado no chão do quarto.

O projetil foi encaminhado ao plantão da 1ª Delegacia de Polícia Civil, informa o boletim de ocorrência registrado como disparo de arma de fogo.