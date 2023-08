Mulher apanha com bebê no colo e chora na calçada em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Diário Corumbaense

Um homem foi preso em flagrante após agredir e ameaçar uma mulher com o filo no colo, em Corumbá. A mulher foi encontrada na calçada, com ferimentos pelo corpo. Ela chorava com o filho nos braços.

A prisão foi feita pela Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Corumbá-MS. Ele foi preso pela equipe que participava da Operação “Bellatrix, em Corumbá.

Segundo a Polícia Civil, a vítima contou que apanhou e que o marido também levou seu aparelho celular, para evitar que acionasse a polícia.

Rondas foram realizadas na região. O homem foi preso e levado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).