Mulher apanha do marido e o queima com água quente para se defender

Ilustrativa / (Foto: Divulgação)

Para se defender das agressões do marido, uma mulher jogou uma panela com água quente no homem que a espancou com socos e chutes. O caso ocorreu em Sidrolândia.

De acordo com informações do Sidrolândia News, a mulher pediu ajuda na rua e policiais a socorreram.

Ela disse que estava sendo agredida pelo companheiro com socos e chutes nas costas e que ainda teria tentado agredir sua filha, uma menina de 4 anos.

A polícia abordou o homem, que confessou as agressões e disse que só agrediu a mulher porque ela havia gritado com ele.

Ele seria usuário de drogas e a discussão teria iniciado porque ele queria vender as coisas de casa para comprar entorpecentes. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.