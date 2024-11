Mulher apanha e é jogada de camionete por vizinho no interior de MS

Divulgação

Um mulher de 49 anos, foi agredida e jogada de camionete em movimento, depois de recusar um convite sexual feito por um conhecido dela. O fato ocorreu na noite deste sábado (2), em Eldorado, após vítima pedir carona ao suspeito.

A mulher estava em um bar, quando o suspeito, que é conhecido dela chegou para entregar bebidas no comércio e ela pediu uma carona para voltar para casa.

Segundo a vítima, ela e o suspeito moram próximos, cerca de 100 metros um do outro, publicou o Campo Grande News.

Ao entrar na camionete Toyota Hilux, o homem perguntou: “você vai ficar comigo hoje?”, a mulher disse que não, momento em que foi agredida com tapas no rosto.

Nisso, ao tentar desviar dos tapas, a mulher bateu a nuca na porta do veículo, causando um ferimento.

A vítima desceu do carro, mas o homem insistiu para ela entrar

novamente no automóvel, alegando que a levaria para casa sem segundas intenções.

Acreditando nas palavras do agressor, a mulher aceitou a corona e ao chegarem próximo ao destino, o homem abriu a porta do carro e a derrubou no asfalto.

Machucada e sem seu aparelho celular, que ela acredita ter caído no momento das agressões, a mulher conseguiu acionar a Polícia Militar.

Aos policiais, a vítima informou que o homem tentou por diversas vezes abraçá-la enquanto estavam no carro.

A policia foi até a residência do suspeito, mas as tentativas de contato foram ignoradas.

A mulher foi levada para o hospital onde passou por exame de corpo de delito. O caso foi registrado como importunação sexual e lesão corporal dolosa.