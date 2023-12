Mulher apanha em Sidrolândia após ser atacada por cachorro

Mulher foi atacada / Babalizando/ Reprodução Topmidianews/ Instagram

Uma mulher apanhou de uma tutora de um cachorro após ser atacada e reclamar em Sidrolândia. O caso ocorreu nesse domingo ,10.

Conforme o Babalizando MS, a vítima informou no boletim de ocorrência que pedalava sua bicicleta com o filho na garupa, quando foi atacada por um cachorro.

Nesse momento, ela parou para conversar com a dona do animal, mas a mulher saiu em defesa do dog e de repente derrubou a ciclista e a agrediu em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e as duas mulheres foram encaminhadas para delegacia da cidade para prestarem esclarecimentos.