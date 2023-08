Mulher ateia fogo em roupas e documentos do marido em Ladário

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Homem de 29 anos teve as roupas e documentos queimados pela esposa embriagada. O fato ocorreu no domingo, dia 6 pela manhã, no bairro Nova Alliança em Ladário.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher ameaçou o companheiro por volta das 7h e ateoou fogo em no uniforme de trabalho e documentos como RG, CPF, Carteira de Trabalho, Carteira de Reservista, crachá de trabalho.

A Polícia Militar foi acionada e a vítima informou que foi a segunda vez que a esposa queima seus documentos. Ele disse ainda, que a mulher ameaçou via mensagens de WhatsApp, sua mãe e seu irmão.

Ele disse que a mulher afirmou que iria denunciá-lo, com informação falsa de que ele abusava dela e que estava orientando a neta a mentir a respeito dele.

O caso foi registrado como dano e ameaça na Primeira Delegacia de Corumbá.