Mulher cadeirante e filha sofrem violência doméstica em aldeia na região de Miranda

A jovem tentou intervir em defesa da mãe, mas acabou sendo agredida fisicamente. Ela teve os cabelos puxados, foi jogada ao chão e sofreu uma mordida na mão, resultando em lesão em um dos dedos. Já a mãe teve um hematoma provocado por um aperto violento na mão.

Durante a madrugada, o agressor deixou a residência, mas retornou por volta das 6h30 do dia seguinte, arrombando a porta e fazendo novas ameaças. Segundo relato da filha, o homem prometeu atear fogo na casa e matar as duas mulheres, caso fosse denunciado.

Diante da situação, as vítimas deixaram a aldeia e buscaram ajuda na cidade. A equipe policial foi até o local acompanhada de um representante da Funai e encontrou o suspeito em visível estado de embriaguez.

Durante buscas na casa, foi localizada uma espingarda de fabricação artesanal, aparentemente calibre .28, com nove cartuchos deflagrados. No veículo do homem, que estava no terreno da residência, foram encontradas duas munições intactas de calibre .38.

O autor foi encaminhado à delegacia sem lesões aparentes, enquanto a filha da vítima já havia passado por atendimento médico. A mãe permaneceu internada no hospital local, em observação.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ameaça, injúria e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

