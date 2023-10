Mulher com carrinho de bebê é atropelada em Nova Andradina

Jornal da Nova

Um motorista atropelou uma mulher e seus três filhos na noite de sábado, 14, na Rua Delfino de Matos, no bairro São Vicente de Paulo, em Nova Andradina.

Entre as vítimas atropeladas, uma recém-nascida.

Conforme as informações do Jornal da Nova, a mulher seguia com um carrinho de bebê pela via pública quando foi atingida por um veículo modelo Fiat Uno com seus filhos. Com o impacto da batida, as vítimas foram arremessadas ao solo e o condutor fugiu do local sem prestar socorro.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, socorreu a mãe que ficou com escoriações corpóreas, estava consciente e orientada. Um menino de 4 anos, com lesão em um dos pés, uma criança de 2 anos, com lesão com suspeita de fratura no nariz e a recém-nascida sem lesões aparentes. Todos foram transportados para o Pronto-Socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar esteve no local e conforme as testemunhas, o motorista seria o proprietário de um mercado da região Ele não foi encontrado.

O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil.