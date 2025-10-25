Acessibilidade

25 de Outubro de 2025 • 17:46

Polícia

Mulher condenada por furtos é presa pela Polícia Civil em Três Lagoas

Ela cumprirá pena de dois anos e oito meses por seis furtos a um comércio em 2020

Redação

Publicado em 25/10/2025 às 14:00

A mulher foi localizada no bairro Guanabara / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas, prendeu na tarde desta sexta-feira (24) uma mulher de 39 anos, condenada por furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante escalada.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2020, quando a mulher, junto com um comparsa, realizou seis furtos consecutivos em um mesmo estabelecimento comercial localizado na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont.

Após o processo judicial e o julgamento dos recursos da defesa, a Justiça expediu o mandado de prisão, que foi cumprido nesta sexta. A mulher foi localizada no bairro Guanabara, após diligências realizadas pelos agentes da SIG e do NRI.

Ela foi levada à sede da SIG, onde recebeu voz de prisão e passou por exame de corpo de delito. Em seguida, foi encaminhada às celas da DEPAC, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a mulher possui extensa ficha criminal, com registros de 18 ocorrências, incluindo furtos simples e qualificados, receptação, falsa identidade e organização criminosa. Ela já havia sido autuada em flagrante quatro vezes, a última delas há cerca de dois meses.

A SIG de Três Lagoas solicita o apoio da população com informações sobre foragidos da Justiça e práticas criminosas. As denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo e anonimato.

