Mulher dá soco na cara de PM em Corumbá durante briga generalizada

Mulher deu soco em PM / Divulgação

Mulher de 30 anos deu um soco na cara de um policial militar da Força Tática, em Corumbá. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, dia 17, em Corumbá durante uma briga com mais duas mulheres.

Conforme o boletim de ocorrência, o militar levou um soco no nariz. Na briga estavam a suspeita de 30a nos e mais outras duas mulheres, de 31 e 21 anos.

Os policiais foram acionados para atender o chamado que dizia que, possivelmente, dois indivíduos estariam com arma de fogo ameaçando pessoas. Chegando no local, os PMs foram informados pelo segurança da casa de eventos que se tratava de uma briga entre mulheres.

As envolvidas entraram em luta corporal novamente e ao tentar separar as três, uma delas deu um soco no policial, causando uma lesão no nariz do PM.

As mulheres foram detidas. A de 31 anos apresentava lesão nas mãos, escoriações na perna direita e tórax; a de 21 anos não tinha lesões e a que deu o soco no policial, estava com uma lesão no nariz também.

Durante a condução até a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, as três continuaram trocando ofensas. O caso foi registrado como injúria e vias de fato.