Mulher de Jardim morre após passar mal em clínica estética em São Paulo

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A morte da moradora de Jardim, Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro, de 48 anos, causou grande comoção entre familiares e amigos nesta terça-feira (26). Ela morreu após passar mal em uma clínica estética localizada no bairro Brooklin, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil paulista, Roseli viajou até a capital paulista para realizar procedimentos estéticos com uma médica. O atendimento aconteceu em uma sala comercial alugada no edifício Brooklin Office, na Avenida Santo Amaro.

De acordo com o registro policial, Roseli realizou na segunda-feira (25) um procedimento de remodelação glútea e preenchimento na região posterior das coxas. Conforme depoimento da médica à polícia, foram aplicados cerca de 300 ml de PMMA, substância utilizada em procedimentos estéticos injetáveis.

Após o procedimento, Roseli retornou ao hotel onde estava hospedada acompanhada da filha. Ainda durante a noite, ela passou a sentir dores e entrou em contato com a médica para relatar o desconforto. Já na manhã desta terça-feira, começou a apresentar sintomas mais graves, como falta de ar, fraqueza, suor intenso e aceleração dos batimentos cardíacos.

Segundo o depoimento da filha da vítima à polícia, Roseli chegou a dizer que acreditava que iria morrer. A médica orientou que ela retornasse ao consultório para avaliação.

Durante o trajeto de aplicativo até a clínica, o estado de saúde piorou rapidamente. Conforme relato da motorista à polícia, Roseli estava muito ofegante, dizia que iria morrer e acabou ficando inconsciente antes mesmo de chegar ao prédio comercial.

Ao desembarcar no local, Roseli já estava desacordada. A médica iniciou os primeiros socorros ainda na recepção do edifício até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou tentativas de reanimação por cerca de 40 minutos. A morte foi constatada às 10h05.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de São Paulo como morte suspeita, morte acidental e homicídio culposo por possível inobservância de regra técnica profissional. O caso segue em investigação e exames periciais foram solicitados para apontar a causa da morte.

O corpo será transladado para a cidade de Jardim, nesta quarta-feira(27), e será velado na Capela da Pax Universal, o horário não foi informado.

