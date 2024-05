Mulher denuncia agressão do ex-marido em Aquidauana

Delegacia da Mulher de Aquidauana / Divulgação

Uma mulher de 33 anos procurou a Delegacia de Aquidauana, na quinta-feira, 2, para relatar uma agressão física pelo seu ex-marido, de 44 anos. Ela disse que foi agredida com tapas, puxões de cabelo e torções no braço direito quando passava pela Rua dos Papagaios, no bairro São Francisco. Mesmo estando separados há três meses e sem filhos em comum, as agressões aconteceram sem motivo aparente. Ela não chamou a polícia no momento das agressões por medo da agressividade do ex-marido.

A vítima nunca havia registrado ocorrências contra o rapaz durante o tempo em que estiveram juntos, mas agora solicitou medidas protetivas de urgência e expressou o desejo de representar criminalmente contra o agressor. A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança da vítima. Ele foi encontrado em sua casa e confessou as agressões, alegando que a ex-esposa foi até seu estabelecimento comercial e iniciou as agressões.

Ele foi levado à Delegacia para as medidas legais. A vítima reafirmou sua decisão de representar criminalmente contra o ex-companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência. A Polícia Militar elaborou o Boletim de Ocorrência e encaminhou a mulher ao hospital local para atendimento médico, devido às dores no braço, rosto e pescoço.