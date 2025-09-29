Mulher denuncia agressão e companheiro é preso em Anastácio

Vítima apresentava lesões visíveis após ser agredida na manhã de domingo
Batalhão da Polícia Militar / O Pantaneiro
Na manhã de 28 de setembro, uma mulher de 27 anos procurou ajuda policial em Anastácio. Ela relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 30 anos, e apresentava lesões visíveis.
Conforme o 7º BPM (Batalhão da Polícia Militar), o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Solicite ajuda
A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 presta os seguintes atendimentos:
É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do 190.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Casal é detido após ocorrência de violência doméstica em Aquidauana
Violência doméstica, prisões e tentativas de homicídio marcam semana de ocorrências
Dia movimentado em Anastácio: drogas, violência doméstica e prisão por furto marcam semana
Bairro São Pedro
Acusado foi localizado durante atendimento de ocorrência de som alto no Bairro São Pedro
Aquidauana
Homem de 40 anos foi localizado durante patrulhamento no Bairro Ovídio Costa, no dia 27 de setembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS