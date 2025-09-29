Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 22:13

Polícia

Mulher denuncia agressão e companheiro é preso em Anastácio

Vítima apresentava lesões visíveis após ser agredida na manhã de domingo

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 18:36

Batalhão da Polícia Militar / O Pantaneiro

Na manhã de 28 de setembro, uma mulher de 27 anos procurou ajuda policial em Anastácio. Ela relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 30 anos, e apresentava lesões visíveis.

Conforme o 7º BPM (Batalhão da Polícia Militar), o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Solicite ajuda

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 presta os seguintes atendimentos:

  • orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento (Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.;
  • informações sobre a localidade dos serviços especializados da rede de atendimento;
  • registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes;
  • registro de reclamações e elogios sobre os atendimentos prestados pelos serviços da rede de atendimento.

É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do 190.

