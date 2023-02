Mulher denuncia ex-namorado após suspeitar de estupro e tortura contra filha de 2 anos

Mãe denunciou caso à Polícia Civil / Divulgação

Mulher de 20 anos denunciou o ex-namorado, de 21 anos, após suspeitar que ele torturou e estuprou a filha dela, de 2 anos, no Jardim Canguru, em Campo Grande. Ao tirar satisfação sobre os crimes, a mãe da menina apanhou do suspeito.

Conforme o site Topmidianews, o boletim de ocorrência, a denunciante disse que conviveu com o suspeito, por um mês, na casa dele, e não teve filhos. A vítima é filha dela de outro relacionamento.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher disse que, no dia 10 de fevereiro, precisou trabalhar e não tinha com quem deixar a bebê. O suspeito então se dispôs a cuidar da menina. Quando a mãe voltou do trabalho, percebeu um hematoma na perna da menina e questionou o namorado, que alegou que a pequena se machucou ao brincar com outras crianças.

No dia seguinte, diz o documento, o ex-namorado também ficou com a menina. Ele enviou uma foto da parte íntima da criança, que apresentava vermelhidão e disse que seria assadura. No entanto, ao chegar em casa, a mulher viu que o hematoma havia sumido.

Ainda segundo o registro, a criança tinha outras marcas no rosto e no abdômen. Ela discutiu com o suspeito e o mandou dormir no sofá. No dia 12, houve nova discussão, até que ela o mandou para fora de casa.

No detalhe da ocorrência, consta que o sobrinho do suspeito contou para a mãe da bebê, que viu o tio amarrar uma corda no pescoço e agredir a menina para que ela dormisse. A denunciante procurou o suspeito novamente, que entrou na casa e tentou agredir o parente. Ao defender o menino, a mulher também foi agredida.

A criança foi levada a uma unidade de saúde no Bairro Tijuca, nessa segunda-feira (13), onde uma médica observou indícios de abuso sexual, além de agressões físicas.