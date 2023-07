Mulher e adolescente saem no soco e vão parar na delegacia em Corumbá

Diário Corumbaense

Uma mulher e uma adolescente de 15 anos saíram no soco nessa segunda-feira, 3 de julho, no bairro Centro América, em Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, ambas foram levadas para a Delegacia.

O boletim de ocorrência informa que a mulher estava com a filha em uma unidade de saúde, quando ao sair, viu a adolescente, acompanhada da mãe, irmã e outra pessoa. Em junho, ela já havia registrado um boletim de ocorrência contra a menor (não sendo mencionado o motivo). As duas entraram em luta corporal e ficaram feridas.

A Polícia Militar fez a abordagem e as encaminhou para o Distrito Policial. A mulher apresentava lesão na coxa do lado direito e tornozelo direito, escoriações no braço e cotovelo direito, pequenos hematomas no rosto, do lado esquerdo e abaixo do olho.

A adolescente estava com escoriações no cotovelo esquerdo. Não se sabe o motivo da rixa entre as brigonas.