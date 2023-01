Mulher é agredida com socos e chutes pelo marido e é socorrida pela vizinha

Delegacia de Bonito / (Foto: Divulgação)

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após agredir com socos e chutes a companheira de 22 anos, na Vila Jaragua, em Bonito, durante a madrugada deste domingo (29). A vítima foi encontrada caída no chão da casa e foi socorrida pela vizinha.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 4h30, o casal voltava de uma festa quando começaram uma discussão. A vítima contou que ele passou a agredi-la com socos ao chegar perto de casa.

As agressões resultaram em ferimentos no rosto. Ela estava caída no chão da varanda da residência, quando a vizinha percebeu ela pedindo socorro e que chamasse a polícia. O homem havia saído de casa e foi encontrado em um bar.

Conforme a polícia, ele estava alterado e foi necessário o uso de algemas. Na delegacia, a mulher começou a chorar ao saber que o homem estava preso, pedindo para que ele fosse solto. Ela finalizou o boletim de ocorrência afirmando que não deseja representar contra ela.