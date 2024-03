Mulher é agredida e estuprada por namorado em motel de Campo Grande

Caso foi registrado na Deam / (Foto: Henrique Arakaki,Midiamax)

Uma mulher de 30 anos foi socorrida após ser agredida e estuprada pelo namorado em um quarto de motel em Campo Grande, no sábado, 2. O suspeito foi preso.

Segundo o site Midiamax, a polícia foi acionada ao local, quando a vítima relatou que pediu ajuda após ele dormir. Ela disse que foi agredida durante toda a madrugada e estuprada pelo homem, que havia usado cocaína.

Ainda segundo o registro, as agressões começaram por ciúmes, sendo que o autor deu vários socos nela e quebrou o celular em sua cabeça ao arremessar o aparelho contra ela. O casal estava junto há 1 ano e 5 meses e havia rompido o relacionamento no dia do crime.

O rapaz negou as agressões, mas confessou que usou drogas e bebidas alcóolicas.