Mulher é agredida e quase esfaqueada pelo ex no Nova Aquidauana

Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia / O Pantaneiro

Um mulher, de 36 anos, acionou a Polícia Militar após ser agredida e quase esfaqueada pelo ex-companheiro, no bairro Nova Aquidauana,

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 4h, a vítima estava em um bar com a prima, quando decidiu ir embora. O rapaz teria a perseguido e começado as agressões, com socos. Ele estava com uma faca e feriu a mulher de raspão.

Ela contou aos policiais que só conseguiu fugir após o irmão a proteger, empurrando o suspeito. Quando a polícia chegou o rapaz estava na casa.

A vítima foi acompanhada para a delegacia prestar queixa, entretanto, deixou o local antes da conclusão do boletim. Ela já possui medida protetiva por tentativa de homicídio do rapaz, em Ribas do Rio Pardo.