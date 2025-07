Mulher aceita cuidar de ex-marido operado e é agredida com socos

A polícia Militar foi acionada para socorrer a vítima de violência / Divulgação/PM

Uma mulher de 50 anos foi vítima de agressão em um caso de violência doméstica na madrugada do último sábado, dia 6, em Jardim. O suspeito é seu companheiro, que tem 57 anos de idade, tem histórico de violência doméstica e uma Medida Protetiva de Urgência vigente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 23h56 de sexta-feira, dia 5, e chegou ao hospital municipal, onde a vítima recebia atendimento médico. Ela apresentava um edema na região frontal do crânio, de cerca de cinco centímetros, resultado de um golpe contundente. A vítima relatou ter recebido diversos socos no rosto e em outras partes do corpo.