Mulher é agredida pelo marido por ciúmes em Jardim

Delegacia de Jardim-MS / Divulgação

Uma mulher de 35 anos denunciou o marido após ser agredida por ciúmes. O caso aconteceu na noite de domingo (04), em Jardim.



Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi chamada por uma unidade de saúde, pois havia dado entrada no local uma mulher com sinais de violência doméstica.



Na unidade, a mulher contou que, seu marido de 53 anos a agrediu. O motivo seria ciúmes. Ela sofreu lesões na boca e olho.



Diante do fato, os policiais foram até a residência do casal na tentativa de encontrar o agressor, porém ele não foi encontrado.



Após receber atendimento médico, a mulher foi encaminhada para a delegacia onde a ocorrência foi registrada.