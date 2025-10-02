Mulher é ameaçada com facão por ex-companheiro em Miranda

O facão foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais
Delegacia da Polícia Civil de Miranda / PCMS
Uma mulher de 40 anos acionou a Polícia Militar após ser ameaçada por seu ex-companheiro, na noite de terça-feira, 30, com um facão, em Miranda.
Segundo a vítima, ela já possuía uma medida protetiva de urgência em vigor contra o suspeito. A equipe do 7º BPM foi até o local, mas o homem fugiu antes da chegada dos policiais.
O facão foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.
