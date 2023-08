Mulher é ameaçada de morte e procura delegacia em Jardim

Delegacia de Jardim-MS / Divulgação

Uma mulher de 58 anos procurou a delegacia em Jardim afirmando ter sido vítima de violência doméstica.

Conforme boletim de ocorrência, ela teve um relacionamento amoroso com o autor, de 28 anos de aproximadamente 02 meses e que não possuem filhos em comum.

Segundo registro, o autor ameaçou a vítima de morte dizendo "se você me largar eu te mato" "mato esses seus filhos".

Após as ameaças, o autor disse que iria na casa da mãe dele e então a mulher fugiu da sua residência com medo do autor.

Que já não é a primeira vez que o autor faz ameaças contra a vítima.

A vítima fala que vai terminar o autor fica agressivo e profere ameaça e que no mesmo período, na parte da tarde os filhos dela foram até a residência, localizada no Bairro Santa Tereza, em Jardim, da mesma para expulsar o autor da residência.

Diante dos fatos, ela procurou a delegacia e pediu medida protetiva de urgência.