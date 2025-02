Mulher é arremessada de carro e morre após acidente em Rio Brilhante

Rio Brilhante em Tempo Real

Uma idosa de 61 anos morreu após sofrer um grave acidente na BR-163, na noite desta sexta-feira (07), no município de Rio Brilhante.

O veículo em que ela estava como passageira, um Fiat Palio, bateu na proteção da ponte que passa sobre o rio Brilhante. Com o impacto da batida, ela foi arremessada para fora do carro e caiu no rio.

Equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e iniciou as buscas que chegou a ser suspensas ainda na noite de ontem e foi retomada na manhã de hoje, onde a idosa foi localizada.

Além da idosa, outras duas pessoas estavam no veículo. Segundo o Rio Brilhante em Tempo Real, a condutora, de 27 anos, seguia no sentido Dourados a Campo Grande, bateu na proteção lateral da ponte.

A polícia teria informado que a motorista estava alcoolizada. Ela foi socorrida com ferimentos leves juntamente com outro passageiro para o hospital de Rio Brilhante.

Após ser liberada a mulher foi conduzida para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Dourados.

O teste do bafômetro apontou 0.79 mlg de álcool no organismo da motorista. Em depoimento, a condutora disse que seguia sentido Dourados a Campo Grande quando um carro invadiu a pista contaria e para não bater de frente nesse automóvel ela acabou colidindo com a proteção lateral da ponte.