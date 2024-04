Mulher é asfixiada com travesseiro até a morte em Fátima do Sul

Divulgação

Aleandra Torres Vieira de Souza, de 49 anos, foi asfixiada com um travesseiro até a morte na noite de quarta-feira (3), por volta das 20h, na Rua Senador Filinto Muller, no Distrito de Culturama, em Fátima do Sul. O principal suspeito de cometer o crime é o marido de 52 anos.



Segundo divulgado pela polícia, o crime foi motivado por ciúmes. Após asfixiar a vítima, o suspeito tentou se matar cortando os braços.



A ocorrência foi atendida inicialmente pela Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil e Perícia. O autor foi localizado e preso em meio a um canavial, no sítio de um irmão dele.



O homem confessou o crime e foi capturado em flagrante. Como apresentava cortes nos braços, o ele foi levado ao hospital da cidade e posteriormente conduzido para a Delegacia de Fátima do Sul.



De acordo com o delegado Cristiano Hein, a vítima não possuía nenhuma lesão aparente, mas foi solicitado exame necroscópico para atestar alguma lesão não visível.