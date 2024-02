Mulher é atingida por tiro em pesqueiro de Piraputanga

Caso registrado na 1ª Delegacia de Policia de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Uma mulher de 23 anos foi ferida a tiros em um pesqueiro de Piraputanga, distrito de Aquidauana, na última terça-feira (27), por um desconhecido.

A vítima estava no local com o marido de 33 anos. Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, a mulher estava no pesqueiro em Piraputanga, distrito de Aquidauana e saiu para ver o filho que tinha deixado dormindo na casa.

No caminho, ela percebeu que um homem com uma roupa camuflada do Exército saiu do meio de um matagal armado com uma espingarda.

Ele atirou na direção da mulher que foi atingida por um dos tiros, na perna. Ela começou a gritar por socorro e o marido foi ver o que estava acontecendo quando se deparou com o atirador que fez disparos em sua direção, mas não o acertou.

A mulher foi levada para o hospital de Dois Irmãos do Buriti e depois, encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana. Ela relatou não saber quem seria o atirador e que não tinha inimizades.

A Polícia investiga o caso.