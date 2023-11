Mulher é atingida por tiro na barriga dentro de casa

Marca de tiro na parede da casa

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi ferida com um tiro na região do abdome na tarde deste sábado (11) quando estava em casa no Jardim Nova Esperança, região da vila Nhanhá, em Campo Grande.

Segundo informações do Midiamax, a mulher mora em uma quitinete, com quatro casas. Ela estava com o marido e filhos, quando um homem desconhecido parou em frente ao local e fez um disparo, que acabou atingindo-a no abdome.

A mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma idosa, de 70 anos, que mora há 20 anos na região, contou que escutou apenas o barulho do tiro.

Ela lembrou ainda que no último domingo (5) a casa da vítima foi alvo de pelo menos 6 disparos, próximo da meia-noite.