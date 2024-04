Mulher é atingida por tiros enquanto caminhava ao lado da filha

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Uma mulher de 49 anos, que não teve o nome divulgado, foi baleada por uma dupla de mascarados em moto, na noite de domingo (28). O caso aconteceu no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, às 19h, e a vítima estava junto com a filha de 13 anos. As duas estavam andando pela Rua Mari Del Horno Samper.

De acordo com o Campo Grande News, equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada e ao chegar no local a vítima estava caída no chão. Aos militares, a filha da mulher contou que elas seguiam pela rua quando pelas costas delas uma motocicleta com duas pessoas mascaradas passou atirando e em seguida fugiram.

A mulher foi atingida nas costas, nádegas e coxas e por conta do estado de saúde não conseguiu falar com os policiais. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa e equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) também esteve no local e fez buscas pelos suspeitos.

Logo depois, foi informado que um projétil foi retirado do corpo da vítima.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.