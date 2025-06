Mulher é condenada por divulgar fotos íntimas da ex em grupo de WhatsApp

Ilustrativa

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação de uma mulher ao pagamento de R$ 25 mil por danos morais após ela divulgar, via WhatsApp, fotos íntimas da ex-namorada de seu marido. O caso também resultou em condenação criminal.

Segundo o processo, a vítima recebeu as imagens íntimas em um grupo de WhatsApp, enviadas pela atual esposa de seu ex-companheiro. Além da divulgação não autorizada, a autora da ação relatou ter sido alvo de ofensas e ameaças. Em uma ligação telefônica, foi avisada que, caso não se afastasse da família da ré, outras imagens seriam expostas na internet.