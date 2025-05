Mulher é detida após confusão em hospital de Aquidauana

Divulgação Assessoria

Na tarde do último domingo (11), uma mulher foi detida pela Polícia Militar após causar confusão no Pronto Socorro Municipal de Aquidauana.

O caso ocorreu por volta das 12h30, quando a equipe de Força Tática foi acionada após denúncias de perturbação na unidade hospitalar.

De acordo com informações apuradas no local, a mulher havia sido conduzida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros com lesões pelo corpo, porém se recusou a receber atendimento médico.

Em seguida, passou a bater repetidamente na porta de entrada da unidade de saúde, causando pânico entre pacientes e profissionais da equipe médica.

A equipe policial tentou dialogar e orientou a mulher a se retirar do local pacificamente, uma vez que a área em que ela se encontrava é de acesso restrito a veículos de emergência.

No entanto, segundo relato dos policiais, a mulher se recusou a obedecer à ordem, afirmando que não sairia.

Diante da recusa, foi dada voz de prisão. A situação, no entanto, escalou quando a mulher começou a resistir fisicamente à abordagem, tentando agredir os policiais com socos e chutes.

A equipe precisou usar força moderada e algemas para contê-la, garantindo a segurança dos agentes, da própria autora e das demais pessoas presentes.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Ela apresentava escoriações no corpo, mas declarou que as lesões eram anteriores ao ocorrido e não soube informar como aconteceram. Entre os objetos apreendidos estavam uma mochila com pertences pessoais e um aparelho celular.

O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou sossego alheio, desobediência e resistência. Nenhum profissional ou paciente do hospital ficou ferido durante a ocorrência.

