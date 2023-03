Mulher é detida por apedrejar casa da avó do ex-namorado em Corumbá

Mulher apedrejou a casa da vó / Divulgação

Mulher de 35 anos foi detida na madrugada desta terça-feira, dia 28, após apedrejar a casa da avó do ex-namorado no Centro de Corumbá. Suspeita não aceita final do relacionamento e foi ao local para perturbar o homem que mora com a avó.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 66 anos, é moradora na rua Treze de Junho, área central de Corumbá. Ela teve relacionamento com o neto da idosa e foi até a residência embriagada, por volta das 5h10 para conversar com ele.

A comunicante relata que ao chegar, a mulher queria que o rapaz saísse para conversar e começou a gritar em frente a casa da idosa e ainda apedrejou a porta da residência do pai do ex também.

Com a chegada da PM no local, as envolvidas foram levados à Delegacia de Polícia Civil.