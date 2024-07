Mulher é esfaqueada e tem casa incendiada durante roubo no Nova Aquidauana

Policial faz buscas por suspeito / O Pantaneiro

Uma mulher foi socorrida em estado grave após ser esfaqueada durante um roubo na madrugada deste sábado. 20, no bairro Nova Aquidauana. Além dos diversos golpes de faca, a vítima teve o braço quebrado e a casa incendiada pelo criminoso, que fugiu logo em seguida.

A vítima, cujo nome não foi divulgado, foi encaminhada de urgência ao hospital da região, onde permanece internada no Pronto Socorro, aguardando cirurgia. A tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de violência extrema, chocou os moradores da localidade. Conforme a polícia, a vítima teria fingido estar morta para escapar. A Polícia Militar está em busca da faca utilizada no crime e segue com as investigações para identificar e prender o responsável pelo ataque brutal. Qualquer informação que possa ajudar na captura do suspeito pode ser comunicada anonimamente às autoridades.