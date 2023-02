Mulher é espancada e estuprada pelo marido em MS

Mulher acionou a PM / Divulgação

Mulher, de 42 anos, foi espancada e estuprada pelo marido de 44 anos, no último domingo (29). O crime ocorreu numa chácara localizada no distrito de Água Boa, em Rochedo.

A Polícia conseguiu prender o marido em flagrante na manhã desta quarta-feira (1°).

Segundo o TopMídia, a vítima foi encontrada pelo dono de uma chácara, um vereador da cidade, que notou vários machucados em seu rosto e corpo e nas pernas. Quando questionada, ela relatou que foi agredida pelo companheiro no fim de semana.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou que as agressões aconteceram através de socos, chutes e até com pedaços de madeira, que causou ferimentos mais abrangentes no seu braço esquerdo.

Para a Polícia Militar, ela afirmou que foi forçada a manter relações sexuais com o marido, mesmo contra sua vontade e mesmo estando toda machucada.

Ainda segundo o registro, a mulher não conseguiu denunciar a situação nos últimos dias, porque ficou trancada em casa, pois o marido queria que ninguém soubesse das agressões e do estupro, ordenando o silêncio com ameaças de morte.

A vítima conseguiu sair apenas nesta quarta, já que o patrão do marido o mandou para o campo.

Ela conseguiu achar o vereador, dono do chácara e denunciar o crime. Ela ressalta que não é a primeira vez que foi agredida dessa forma e que também já houve outros episódios de abuso sexual contra ela, sempre acompanhada de ameaças de morte.

A Polícia Militar conseguiu localizar o autor, realizou a prisão e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil de Rochedo.