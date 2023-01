Mulher é espancada e estuprada por marido em MS

Ilustrativa

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (9), em Dourados, após espancar e estuprar a esposa de 36 anos.

A polícia encontrou o homem descontrolado. Conforme as informações do site Midiamax, a mulher contou que durante toda a noite de domingo (8) e madrugada de segunda (9) foi agredida pelo marido com pontapés e joelhadas, sendo impedida de pedir ajuda.

O homem ainda a teria estuprado mesmo a vítima implorando para que ele não cometesse o crime, ainda segundo o site.

A mulher contou que frequentemente, o marido tem surtos de agressividade e que os episódios têm piorado nos últimos meses.

Ele foi encaminhado para a delegacia onde foi autuado por estupro e violência doméstica.