Mulher é espancada pelo companheiro em Ribas do Rio Pardo

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

Homem de 25 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira, 11, após agredir e ameaçar a companheira, em um residencial localizado na Rua Ilma Mestre, em Ribas do Rio Pardo.

Segundo as informações, as agressões ocorreram quando o casal retornava de uma festa, onde em determinado momento houve uma discussão seguida de agressões físicas, no meio da rua entre os dois.

O agressor e a vítima, também de 25 anos, seguiram para casa e na residência do casal houve novas agressões. O homem conseguiu trancar a companheira no quarto e iniciou um espancamento contra a mulher, que foi atingida por socos e tapas.

Conforme o site Cenário MS, um familiar da vítima testemunhou as agressões e conseguiu quebrar a porta do quarto e resgatar a mulher. Nesse momento o agressor fugiu da residência.

A Polícia Militar esteve no local e encontrou a vítima com as roupas rasgadas devido à violência. Ela foi socorrida, encaminhada para exames de corpo de delito e prestou depoimento.

O agressor foi encontrado horas depois pela equipe da Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, onde foi autuado e preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa e violência doméstica.