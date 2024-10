Mulher é ferida na cabeça em Campo Grande

Caso foi registrado na Deam / (Foto: Henrique Arakaki,Midiamax)

Uma mulher de 33 anos foi alvejada na cabeça na noite de quinta-feira (10) no Jardim Presidente, na região do bairro Nova Lima, em Campo Grande. O marido, que é o principal suspeito, não foi encontrado na residência.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 21 horas após moradores ouvirem disparos. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher caída no chão com um ferimento na cabeça. A filha da vítima, que estava na casa, relatou que não viu o que aconteceu.

Ela contou que, ao se deitar, viu o pai com a mãe, mas ao acordar para a situação, ele já não estava mais em casa. Segundo a PM, a ausência do marido levanta suspeitas sobre sua possível participação no crime, segundo o site Midiamax.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e transportaram a mulher para a Santa Casa. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso, registrado como tentativa de homicídio, foi encaminhado à Casa da Mulher Brasileira e está sendo investigado pela Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher).