Mulher é flagrada com faca na cintura após ameaçar parente em Aquidauana

O Pantaneiro

Na tarde de quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma ocorrência de ameaça no bairro Nova Aquidauana. Ao chegar ao local, a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar encontrou uma mulher portando uma faca com cerca de 20 centímetros de lâmina, presa à cintura.

Segundo relatos colhidos no local, a suspeita teria ameaçado uma mulher com quem possui vínculo familiar, o que teria motivado a chamada às autoridades. A vítima, visivelmente abalada, relatou que o clima de tensão entre as duas já era recorrente e que temia pela própria segurança diante da atitude agressiva da autora.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam a arma branca e constataram que a suspeita apresentava uma lesão no braço direito, decorrente de uma fratura anterior na clavícula, segundo ela mesma informou aos agentes.

Ambas as partes, juntamente com uma testemunha, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para registro do boletim de ocorrência e adoção das providências legais. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!