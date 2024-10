Mulher é indiciada após tentar extorquir ex por falsa denúncia

Derf investigou e identificou acusada / Divulgação

Nesta quinta-feira, 10, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), indiciou uma mulher de 28 anos pelo crime de extorsão. A indiciada estaria ameaçando seu ex-convivente com denúncias falsas de violência doméstica para obter transferências bancárias.

De acordo com informações levantadas pela polícia, no mês de agosto, um homem de 46 anos registrou uma ocorrência policial relatando que estava sendo extorquido pela ex-parceira. Ela. exigia que ele realizasse transferências que variavam de R$ 90,00 a R$ 1.300,00, sob a ameaça de que registraria um boletim de ocorrência alegando que havia sido agredida fisicamente e estuprada.

Segundo a denúncia, ela utilizava ligações e mensagens para pressionar a vítima. A situação se agravou quando, em uma das últimas extorsões, a suspeita afirmou que, em decorrência das agressões que teria sofrido, pulou de um carro em movimento dirigido pelo ex-convivente, exigindo o pagamento de R$ 90,00 para despesas pessoais.

Após o pedido de afastamento do sigilo bancário, a DERF identificou cerca de quarenta transferências realizadas pela vítima para a conta da suspeita, coincidindo com as datas das ameaças. Durante as investigações, foi constatado que a mulher havia deixado de trabalhar, mencionando a amigos que estava sendo sustentada pelo ex-companheiro, a quem descrevia como “um trouxa que tinha medo de ser preso”.

Indiciada pela prática de extorsão, cuja pena pode variar de quatro a dez anos de prisão, B. ela confessou o crime e expressou arrependimento durante o interrogatório. A investigação continua, e a Polícia Civil reforça a importância de denunciar situações de extorsão e violência doméstica.